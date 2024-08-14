В Индии военные "рассекретили" данные о ядерном оружии публикацией о йоге

Фото занятий публиковали в Instagram.

В течение 15 лет ВМС Индии использовали два корабля для запуска ядерных ракет Dhanush - известно, что на обеих есть ракетные стабилизаторы.

Однако последние сообщения индийских ВМС в соцсетях, где показывают тренировки по йоге на борту этих кораблей, подтвердили подозрения аналитиков, что стабилизаторы сняли и суда больше не могут запускать Dhanush.

Это указывает на постепенную замену старых систем на новые подлодки с баллистическими ракетами, такими как INS Arighat, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца 2024 года.