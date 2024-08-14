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В Індії військові "розсекретили" дані про ядерну зброю публікацією про йогу

Індія, Середа 14 серпня 2024 22:59
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В Індії військові "розсекретили" дані про ядерну зброю публікацією про йогу Фото: ВМС Індії випадково розсекретили плани модернізації ядерної зброї (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

ВМС Індії через захоплення йогою випадково розсекретили плани модернізації ядерної зброї. Виною тому публікація в Instagram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву аналітиків Федерації американських вчених (FAS).

Військово-морські сили Індії десятиліттями інтегрували йогу у свої тренувальні практики, а останніми роками вони проводили заняття йогою на борту своїх військових кораблів під час візитів у порти як форму культурної дипломатії.

Фото занять публікували в Instagram.

Протягом 15 років ВМС Індії використовували два кораблі для запуску ядерних ракет Dhanush - відомо, що на обох є ракетні стабілізатори.

Однак останні дописи індійських ВМС у соцмережах, де показують тренування з йоги на борту цих кораблів, підтвердили підозри аналітиків, що стабілізатори зняли й судна більше не можуть запускати Dhanush.

Це вказує на поступову заміну старих систем на нові підводні човни з балістичними ракетами, такими як INS Arighat, які мають ввести в експлуатацію до кінця 2024 року.

Візит Моді до України

Нагадаємо, ми повідомляли, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня.

Зауважимо, що ще на початку року президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з Моді та запросив його відвідати Україну. У разі приїзду прем'єра, це буде його перший візит від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Ми повідомляли, що на початку липня цього року Моді відвідував Росію, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним.

День зустрічі Моді з російським диктатором припав на день обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" російськими військовими.

Тоді Зеленський назвав приїзд прем'єра до країни-терориста "руйнівним ударом по мирних зусиллях". У відповідь Індія викликала посла України.

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