Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитиков Федерации американских учёных (FAS).

Военно-морские силы Индии десятилетиями интегрировали йогу в свои тренировочные практики, а в последние годы они проводили занятия йогой на борту своих военных кораблей во время визитов в порты как форму культурной дипломатии.

Фото занятий публиковали в Instagram.

В течение 15 лет ВМС Индии использовали два корабля для запуска ядерных ракет Dhanush - известно, что на обеих есть ракетные стабилизаторы.

Однако последние сообщения индийских ВМС в соцсетях, где показывают тренировки по йоге на борту этих кораблей, подтвердили подозрения аналитиков, что стабилизаторы сняли и суда больше не могут запускать Dhanush.

Это указывает на постепенную замену старых систем на новые подлодки с баллистическими ракетами, такими как INS Arighat, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца 2024 года.