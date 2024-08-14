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В Индии военные "рассекретили" данные о ядерном оружии публикацией о йоге

Индия, Среда 14 августа 2024 22:59
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В Индии военные "рассекретили" данные о ядерном оружии публикацией о йоге Фото: ВМС Индии случайно рассекретили планы по модернизации ядерного оружия (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

ВМС Индии из-за увлечения йогой случайно рассекретили планы модернизации ядерного оружия. Виной тому публикация в Instagram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитиков Федерации американских учёных (FAS).

Военно-морские силы Индии десятилетиями интегрировали йогу в свои тренировочные практики, а в последние годы они проводили занятия йогой на борту своих военных кораблей во время визитов в порты как форму культурной дипломатии.

Фото занятий публиковали в Instagram.

В течение 15 лет ВМС Индии использовали два корабля для запуска ядерных ракет Dhanush - известно, что на обеих есть ракетные стабилизаторы.

Однако последние сообщения индийских ВМС в соцсетях, где показывают тренировки по йоге на борту этих кораблей, подтвердили подозрения аналитиков, что стабилизаторы сняли и суда больше не могут запускать Dhanush.

Это указывает на постепенную замену старых систем на новые подлодки с баллистическими ракетами, такими как INS Arighat, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца 2024 года.

Визит Моди в Украину

Напомним, мы сообщали, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа.

Следует отметить, что еще в начале года президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Моди и пригласил его посетить Украину. В случае приезда премьера это будет его первый визит с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Мы сообщали, что в начале июля этого года Моди посещал Россию, где встретился с диктатором Владимиром Путиным.

День встречи Моде с российским диктатором пришелся на день обстрела детской больницы "Охматдет" российскими военными.

Тогда Зеленский назвал приезд премьера в страну-террорист "разрушительным ударом по мирным усилиям". В ответ Индия вызвала посла Украины.

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