В Індії перевернувся туристичний човен: більше 20 загиблих
Неподалік міста Танур, штат Керала, Індія, перевернувся туристичний човен, переповнений людьми. Відомо про щонайменше 21 загиблого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
На борту двоповерхового туристичного човна знаходилось до 40 людей, більшість з яких - школярі на канікулах. Поліція повідомляє, що число загиблих може зрости, бо досі не були знайдені всі пасажири.
Близько 10 постраждалих госпіталізовані в різних станах, четверо - в критичному. Ті, хто вижив, повідомили місцевим ЗМІ, що на багатьох пасажирах не було рятувальних жилетів.
Нагадаємо, що Індія обігнала Китай по кількості населення і стала першою в світі країною за цим показником.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.