В Індії перевернувся туристичний човен: більше 20 загиблих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

На борту двоповерхового туристичного човна знаходилось до 40 людей, більшість з яких - школярі на канікулах. Поліція повідомляє, що число загиблих може зрости, бо досі не були знайдені всі пасажири.

Близько 10 постраждалих госпіталізовані в різних станах, четверо - в критичному. Ті, хто вижив, повідомили місцевим ЗМІ, що на багатьох пасажирах не було рятувальних жилетів.