ua ru
Вт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Індія обігнала Китай по кількості населення, - The Guardian

Новость на русском →
Вівторок 25 квітня 2023 02:19
Індія обігнала Китай по кількості населення, - The Guardian Фото: Індія обігнала Китай по кількості населення
Автор: Антон Малиновський

Індія обігнала Китай по кількості населення і стала першою в світі країною за цим показником.

Про це повідомили в ООН, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Видання зазначає, що за оцінками ООН, кількість населення в Індії зросла до 1 425 775 850 людей, що перевищує показник населення Китаю вперше з 1950 року.

"Очікується, що кількість людей у країні продовжуватиме зростати протягом наступних кількох десятиліть, досягнувши свого піку в 1,7 мільярда до 2064 року. Сьогодні в середньому в Індії народжується 86 000 дітей на день, тоді як у Китаї всього 49 400", - пише видання.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в березні цього року населення столиці Китаю почало скорочуватися вперше за останні 20 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Китай
NEWS
РФ може піти у наступ на кількох ділянках, тому США посилюють допомогу ЗСУ, - Білий дім
РФ може піти у наступ на кількох ділянках, тому США посилюють допомогу ЗСУ, - Білий дім
DAILY
Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року