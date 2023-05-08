ua ru
Пн, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Индии перевернулась туристическая лодка: более 20 погибших

Новина українською →
Понедельник 08 мая 2023 04:48
В Индии перевернулась туристическая лодка: более 20 погибших Фото: в Индии перевернулась туристическая лодка (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Недалеко от города Танур, штат Керала, Индия, перевернулась туристическая лодка, переполненная людьми. Известно о по меньшей мере 21 погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

На борту двухэтажной туристической лодки находилось до 40 человек, большинство из которых - школьники на каникулах. Полиция сообщает, что число погибших может возрасти, потому что до сих пор не были найдены все пассажиры.

Около 10 пострадавших госпитализированы в разных состояниях, четверо - в критическом. Выжившие сообщили местным СМИ, что на многих пассажирах не было спасательных жилетов.

Напомним, что Индия обогнала Китай по количеству населения и стала первой в мире страной по этому показателю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия
NEWS
В Киеве упали обломки беспилотников, есть пострадавшие
В Киеве упали обломки беспилотников, есть пострадавшие
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой