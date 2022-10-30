В Індії обвалився міст: більше 50 людей загинули

Внаслідок обвалення канатного мосту в місті Морбі штату Гуджарат в Індії загинуло щонайменше 50 людей, ще близько 100 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of India .

Повідомляється, що міст був нещодавно відкритий для відвідування після реконструкції. Він обвалився, оскільки не витримав ваги людей, що стояли на ньому.

Зазначається, що у момент обвалу на мості перебувало близько 150 людей. За 15 хвилин після інциденту на місце прибули рятувальники, пожежники та лікарі.

Як повідомлялося раніше, внаслідок тисняви у Сеулі під час святкування Хелловіну 151 людина загинула, серед них 19 іноземців.

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