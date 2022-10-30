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В Индии обрушился мост: более 50 человек погибли

Фото: в результате обрушения моста в Индии погибли 50 человек (twitter.com/TeluguScribe)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате обрушения канатного моста в городе Морби штата Гуджарат в Индии погибли по меньшей мере 50 человек, еще около 100 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of India.

Отмечается, что в момент обрушения на мосту находились около 150 человек. Через 15 минут после инцидента на место прибыли спасатели, пожарные и врачи.

Около 40 человек удалось спасти, а 60 числятся пропавшими без вести.

Сообщается, что мост недавно был открыт для посещения после реконструкции. Он обрушился, поскольку не выдержал веса стоявших на нем людей.

Как сообщалось ранее, в результате давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина 151 человек погиб, среди них 19 иностранцев.

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Индия