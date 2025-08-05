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В Індії ламають голову над тим, як знизити збитки від тарифів Трампа, - Bloomberg

Фото: прем'єр Індії Нарендра Моді та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Індія не очікувала рішення президента США Дональда Трампа значно підвищити тарифи проти країни через її торгівлю з Росією. Тепер у Делі ламають голову, як мінімізувати збитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Неназваний індійський чиновник розповів виданню, що рішення Трампа про тарифи застало Індію зненацька. На думку джерела Bloomberg, мова Трампа, який назвав індійську економіку "мертвою", митні бар'єри "неприємними" і заявив, що Індії байдуже до становища українців, була вельми нетиповою і схожою на словесний ляпас.

Співрозмовник журналістів уточнив, що в індійських чиновників немає шаблону, як реагувати на такі "атаки".

Індійський уряд готується до можливого зростання мит з боку США і шукає способи зменшити економічні втрати. У Мінторзі обговорюють, як допомогти експортерам, особливо з ювелірної, текстильної галузей та галузі дорогоцінного каміння.

Прем'єр Нарендра Моді закликає купувати індійські товари, щоб компенсувати падіння попиту за кордоном. Влада також розраховує на закулісні переговори, щоб знизити напруженість.

У Делі розглядають ідею прискорити запуск програми підтримки експорту, на яку в лютому було виділено 22,5 млрд рупій (близько 256 млн доларів). За даними Bloomberg, суму можуть збільшити, щоб допомогти компаніям, які програють конкурентам із нижчими тарифами - на рівні 15-20%.

За даними Bloomberg, з початку року Індія імпортує приблизно 1,7 млн барелів російської нафти на день - уся вона приходить морем. Для порівняння, Китай отримує близько 2 млн барелів, включно з морськими і трубопровідними поставками.

Погрози Трампа

Нагадаємо, вчора, 4 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що значно підвищить тарифи проти Індії, оскільки вона продовжує торгувати з Росією, незважаючи на агресію проти України.

Уже сьогодні, 5 серпня, Трамп уточнив, що протягом наступних 24 годин суттєво підвищить мита проти Індії.

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