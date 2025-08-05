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В Индии ломают голову над тем, как снизить ущерб от тарифов Трампа, - Bloomberg

Фото: премьер Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Индия не ожидала решения президента США Дональда Трампа значительно повысить тарифы против страны из-за ее торговли с Россией. Теперь в Дели ломают голову, как минимизировать ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Неназванный индийский чиновник рассказал изданию, что решение Трампа о тарифах застигло Индию врасплох. По мнению источника Bloomberg,  язык Трампа, назвавшего индийскую экономику "мертвой", таможенные барьеры "неприятными" и заявившего, что Индия безразлична к положению украинцев, был весьма нетипичным и похожим на словесную пощечину.

Собеседник журналистов уточнил, что у индийских чиновников нет шаблона, как реагировать на такие "атаки". 

Индийское правительство готовится к возможному росту пошлин со стороны США и ищет способы уменьшить экономические потери. В Минторге обсуждают, как помочь экспортерам, особенно из ювелирной, текстильной отраслей и отрасли драгоценных камней.

Премьер Нарендра Моди призывает покупать индийские товары, чтобы компенсировать падение спроса за рубежом. Власти также рассчитывают на закулисные переговоры, чтобы снизить напряжённость.

В Дели рассматривают идею ускорить запуск программы поддержки экспорта, на которую в феврале было выделено 22,5 млрд рупий (около 256 млн долларов). По данным Bloomberg, сумму могут увеличить, чтобы помочь компаниям, которые проигрывают конкурентам с более низкими тарифами - на уровне 15-20%.

По данным Bloomberg, с начала года Индия импортирует примерно 1,7 млн баррелей российской нефти в день - вся она приходит по морю. Для сравнения, Китай получает около 2 млн баррелей, включая морские и трубопроводные поставки.

Угрозы Трампа

Напомним, вчера, 4 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит тарифы против Индии, поскольку она продолжает торговать с Россией, несмотря на агрессию против Украины.

Уже сегодня, 5 августа, Трамп уточнил, что в течение следующих 24 часов существенно повысит пошлины против Индии.

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