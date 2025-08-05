В Индии ломают голову над тем, как снизить ущерб от тарифов Трампа, - Bloomberg

Индия не ожидала решения президента США Дональда Трампа значительно повысить тарифы против страны из-за ее торговли с Россией. Теперь в Дели ломают голову, как минимизировать ущерб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Неназванный индийский чиновник рассказал изданию, что решение Трампа о тарифах застигло Индию врасплох. По мнению источника Bloomberg, язык Трампа, назвавшего индийскую экономику "мертвой", таможенные барьеры "неприятными" и заявившего, что Индия безразлична к положению украинцев, был весьма нетипичным и похожим на словесную пощечину.
Собеседник журналистов уточнил, что у индийских чиновников нет шаблона, как реагировать на такие "атаки".
Индийское правительство готовится к возможному росту пошлин со стороны США и ищет способы уменьшить экономические потери. В Минторге обсуждают, как помочь экспортерам, особенно из ювелирной, текстильной отраслей и отрасли драгоценных камней.
Премьер Нарендра Моди призывает покупать индийские товары, чтобы компенсировать падение спроса за рубежом. Власти также рассчитывают на закулисные переговоры, чтобы снизить напряжённость.
В Дели рассматривают идею ускорить запуск программы поддержки экспорта, на которую в феврале было выделено 22,5 млрд рупий (около 256 млн долларов). По данным Bloomberg, сумму могут увеличить, чтобы помочь компаниям, которые проигрывают конкурентам с более низкими тарифами - на уровне 15-20%.
По данным Bloomberg, с начала года Индия импортирует примерно 1,7 млн баррелей российской нефти в день - вся она приходит по морю. Для сравнения, Китай получает около 2 млн баррелей, включая морские и трубопроводные поставки.
Напомним, вчера, 4 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит тарифы против Индии, поскольку она продолжает торговать с Россией, несмотря на агрессию против Украины.
Уже сегодня, 5 августа, Трамп уточнил, что в течение следующих 24 часов существенно повысит пошлины против Индии.