В Индии ломают голову над тем, как снизить ущерб от тарифов Трампа, - Bloomberg

Неназванный индийский чиновник рассказал изданию, что решение Трампа о тарифах застигло Индию врасплох. По мнению источника Bloomberg, язык Трампа, назвавшего индийскую экономику "мертвой", таможенные барьеры "неприятными" и заявившего, что Индия безразлична к положению украинцев, был весьма нетипичным и похожим на словесную пощечину.

Собеседник журналистов уточнил, что у индийских чиновников нет шаблона, как реагировать на такие "атаки".

Индийское правительство готовится к возможному росту пошлин со стороны США и ищет способы уменьшить экономические потери. В Минторге обсуждают, как помочь экспортерам, особенно из ювелирной, текстильной отраслей и отрасли драгоценных камней.

Премьер Нарендра Моди призывает покупать индийские товары, чтобы компенсировать падение спроса за рубежом. Власти также рассчитывают на закулисные переговоры, чтобы снизить напряжённость.

В Дели рассматривают идею ускорить запуск программы поддержки экспорта, на которую в феврале было выделено 22,5 млрд рупий (около 256 млн долларов). По данным Bloomberg, сумму могут увеличить, чтобы помочь компаниям, которые проигрывают конкурентам с более низкими тарифами - на уровне 15-20%.

По данным Bloomberg, с начала года Индия импортирует примерно 1,7 млн баррелей российской нефти в день - вся она приходит по морю. Для сравнения, Китай получает около 2 млн баррелей, включая морские и трубопроводные поставки.