В Індії автобус зірвався в ущелину: 10 загиблих, 55 поранених
В середу, 31 травня, в Індії автобус зірвався в гірську ущелину. Щонайменше 10 людей загинуло, ще 55 отримали травми різного ступеню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.
Трагедія сталася в гірському штаті Кашмір - автобус з паломниками на борту за невстановлених обставин злетів з мосту.
"Усі поранені, деякі з яких перебувають у важкому стані, були евакуйовані й доставлені до госпіталю державного медичного коледжу", - пише видання.
Надзвичайні ситуації в Індії
8 травня повідомлялось, що в штаті Керала, неподалік міста Танур перевернувся туристичний човен, на борту якого були школярі. Повідомлялось щонайменше про 21 загиблого.
А раніше, 13 квітня, в індійському штаті Пунджаб невідомий чоловік почав стрілялнину на військовій базі, загинуло четверо людей.
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