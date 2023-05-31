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В Индии автобус сорвался в ущелье: 10 погибших, 55 раненых

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Среда 31 мая 2023 07:27
В Индии автобус сорвался в ущелье: 10 погибших, 55 раненых Фото: в Индии автобус сорвался в ущелье, есть погибшие (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В среду, 31 мая, в Индии автобус сорвался в горное ущелье. По меньшей мере 10 человек погибли, еще 55 получили травмы разной степени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Трагедия произошла в горном штате Кашмир - автобус с паломниками на борту при неустановленных обстоятельствах слетел с моста.

"Все раненые, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии, были эвакуированы и доставлены в госпиталь государственного медицинского колледжа", - пишет издание.

Чрезвычайные ситуации в Индии

8 мая сообщалось, что в штате Керала, неподалеку от города Танур, перевернулась туристическая лодка, на борту которой были школьники. Сообщалось по меньшей мере о 21 погибшем.

А ранее, 13 апреля, в индийском штате Пунджаб неизвестный мужчина начал стрельбу на военной базе, погибли четыре человека.

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