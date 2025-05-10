Індія звинуватила Пакистан у порушенні перемир'я: Ісламабад заперечує

Глава МЗС Індії Вікрам Місрі звинуватив Пакистан у неодноразовому порушенні припинення вогню. Заява пролунала після того, як у частинах Кашміру пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"За останні кілька годин мали місце неодноразові порушення домовленості, досягнутої раніше цього вечора між генеральними детекторами військових операцій Індії та Пакистану. Це порушення досягнутого раніше сьогодні розуміння. Збройні сили дають адекватну і відповідну відповідь і дуже серйозно ставляться до цих порушень", - сказав Місрі в телевізійному зверненні.
Він заявив, що Індія закликає Пакистан зробити "відповідні кроки для усунення цих порушень і поставитися до ситуації з усією серйозністю і відповідальністю". Також Місрі додав, що індійським військовим було доручено "жорстко боротися" з порушеннями режиму припинення вогню вздовж кордону і лінії контролю в Кашмірі.
Незабаром міністр інформвці Пакистану Аттаулла Тарар спростував звинувачення Індії, заявивши, що порушень не було.
Нагадаємо, минулої ночі Індія завдала ракетних ударів по низці об'єктів у Пакистані, а Ісламабад незабаром розпочав відповідну військову операцію.
Однак удень президент США Дональд Трамп заявив, що сторони за посередництва Вашингтона домовилися про припинення вогню.
"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", - написав він соцмережі Truth Social.
Однак незабаром, як згадувалося вище, було заявлено про порушення припинення вогню.
Детальніше про те, що відбувається між Пакистаном та Індією і чи можлива ядерна війна - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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