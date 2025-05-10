Индия обвинила Пакистан в нарушении перемирия: Исламабад отрицает

"За последние несколько часов имели место неоднократные нарушения договоренности, достигнутой ранее этим вечером между генеральными детекторами военных операций Индии и Пакистана. Это нарушение достигнутого ранее сегодня понимания. Вооруженные силы дают адекватный и соответствующий ответ и очень серьезно относятся к этим нарушениям", - сказал Мисри в телевизионном обращении.

Он заявил, что Индия призывает Пакистан предпринять "соответствующие шаги для устранения этих нарушений и отнестись к ситуации со всей серьезностью и ответственностью". Также Мисри добавил, что индийским военным было поручено "жестко бороться" с нарушениями режима прекращения огня вдоль границы и линии контроля в Кашмире.

Вскоре министр информвци Пакистана Аттаулла Тарар опроверг обвинения Индии, заявив, что нарушений не было.