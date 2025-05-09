Індія звинуватила Пакистан у нічних обстрілах, але Ісламабад заперечує це, - Reuters

Конфлікт між Індією та Пакистаном

Індія та Пакистан вже багато десятиліть не можуть дійти згоди щодо Кашміру - регіону, який обидві країни вважають власною територією та наразі контролюють його різні частини.

У другій половині квітня напруженість між державами знову посилилася після атаки на туристів у районі Пахалгам. У результаті загинуло 25 індійських громадян і ще 1 турист із Непалу.

Індія звинуватила Пакистан у причетності до нападу, однак Ісламабад цю інформацію відкинув. Згодом індійський уряд оголосив, що розглядає можливість виходу з Договору про води Інду, після чого перекрив дамби поблизу пакистанського кордону.

У ніч на 7 травня індійська сторона оголосила про початок військової операції, в межах якої було завдано ударів по об’єктах на території Пакистану, які вона вважає пов’язаними з терористами. У відповідь пакистанські війська також здійснили обстріли. Детальніше про розвиток подій - у нашому матеріалі.

Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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