ua en ru
Пт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Індія звинуватила Пакистан у нічних обстрілах, але Ісламабад заперечує це, - Reuters

П'ятниця 09 травня 2025 09:45
UA EN RU
Індія звинуватила Пакистан у нічних обстрілах, але Ісламабад заперечує це, - Reuters Ілюстративне фото: Індія звинуватила Пакистан у нічних обстрілах, але Ісламабад заперечує це (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Індія звинуватила Збройні сили Пакистану у "численних атаках" із застосуванням дронів та "інших боєприпасів" уздовж західного кордону Індії у ніч на 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відзначає індійська армія, пакистанські війська вдались до "численних порушень режиму припинення вогню" вздовж фактичного кордону між країнами в Кашмірі".

"Атаки безпілотників були ефективно відбиті, а порушенням режиму припинення вогню була дана гідна відповідь", - заявили в армії.

Тим часом голова Міністерства інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що заява індійської сторони є "безпідставною і такою, що вводить в оману" та додав, що його країна не здійснювала жодних "наступальних дій".

Reuters відзначає, що Пакистан й раніше вже заперечував напади на міста Патанкот в індійському штаті Пенджаб, Шрінагар в долині Кашміру і Джайсалмер в штаті Раджастан. Зокрема заявляв про "безпідставні" та "політично мотивовані" звинувачення Індії.

Конфлікт між Індією та Пакистаном

Індія та Пакистан вже багато десятиліть не можуть дійти згоди щодо Кашміру - регіону, який обидві країни вважають власною територією та наразі контролюють його різні частини.

У другій половині квітня напруженість між державами знову посилилася після атаки на туристів у районі Пахалгам. У результаті загинуло 25 індійських громадян і ще 1 турист із Непалу.

Індія звинуватила Пакистан у причетності до нападу, однак Ісламабад цю інформацію відкинув. Згодом індійський уряд оголосив, що розглядає можливість виходу з Договору про води Інду, після чого перекрив дамби поблизу пакистанського кордону.

У ніч на 7 травня індійська сторона оголосила про початок військової операції, в межах якої було завдано ударів по об’єктах на території Пакистану, які вона вважає пов’язаними з терористами. У відповідь пакистанські війська також здійснили обстріли. Детальніше про розвиток подій - у нашому матеріалі.

Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Пакистан
NEWS
Чи продовжить Лев XIV курс Папи Франциска: відповідь посла Ватикану
Чи продовжить Лев XIV курс Папи Франциска: відповідь посла Ватикану
DAILY
Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику