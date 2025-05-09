Индия обвинила Пакистан в ночных обстрелах, но Исламабад отрицает это, - Reuters

Индия обвинила Вооруженные силы Пакистана в "многочисленных атаках" с применением дронов и "других боеприпасов" вдоль западной границы Индии в ночь на 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Reuters отмечает, что Пакистан и ранее уже отрицал нападения на города Патанкот в индийском штате Пенджаб, Шринагар в долине Кашмира и Джайсалмер в штате Раджастан. В частности заявлял о "безосновательных" и "политически мотивированных" обвинениях Индии.

Между тем глава Министерства информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что заявление индийской стороны является "безосновательным и вводящим в заблуждение" и добавил, что его страна не совершала никаких "наступательных действий".

"Атаки беспилотников были эффективно отражены, а нарушениям режима прекращения огня был дан достойный ответ", - заявили в армии.

Как отмечает индийская армия, пакистанские войска прибегли к "многочисленным нарушениям режима прекращения огня" вдоль фактической границы между странами в Кашмире".

Конфликт между Индией и Пакистаном

Индия и Пакистан уже много десятилетий не могут прийти к согласию относительно Кашмира - региона, который обе страны считают собственной территорией и сейчас контролируют его разные части.

Во второй половине апреля напряженность между государствами вновь усилилась после атаки на туристов в районе Пахалгам. В результате погибли 25 индийских граждан и еще 1 турист из Непала.

Индия обвинила Пакистан в причастности к нападению, однако Исламабад эту информацию отверг. Впоследствии индийское правительство объявило, что рассматривает возможность выхода из Договора о водах Инда, после чего перекрыло дамбы вблизи пакистанской границы.

В ночь на 7 мая индийская сторона объявила о начале военной операции, в рамках которой были нанесены удары по объектам на территории Пакистана, которые она считает связанными с террористами. В ответ пакистанские войска также осуществили обстрелы. Подробнее о развитии событий - в нашем материале.

Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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