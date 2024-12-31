Індія знайшла альтернативу нафті РФ: російські поставки впали до мінімуму

Зазначається, що основним фактором зменшення російських поставок стали посилені санкції проти "тіньового флоту" Москви, який використовувався для обходу міжнародних обмежень.

До того ж, як йдеться у матеріалі, на російські нафтопереробні заводи тиснуть зобов’язання щодо виконання квот ОПЕК+ на видобуток.

"Нам не вистачає трьох-чотирьох російських вантажів для навантаження в січні та поставки в лютому...Ми оголосили тендери і отримали альтернативні сорти нафти з Іраку, ОАЕ та інших країн", - повідомив фінансовий директор BPCL Ветса Рамакрішна Гупта.

Зазначається, що ціна на нафту з Близького Сходу наразі перевищує вартість російської марки Urals на $2 за барель, проте дефіциту на світовому ринку зараз немає.

Попри це, BPCL не планує розширювати обсяги довгострокових контрактів на поставки, переговори щодо яких заплановані на наступний місяць.

Російська нафта в Індії

Відомо, що Індія стала найбільшим покупцем російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, збільшивши імпорт до рекордних обсягів у 2023 році.

Однак, за даними аналітичної компанії Kpler, цього місяця імпорт із Росії впав до 1,47 мільйона барелів на день, найнижчого рівня за останній рік.

Ця ситуація стала сигналом для трейдерів, які почали переоцінювати перспективи нафтового ринку у 2025 році.

Водночас скорочення російських потоків змусило Індію диверсифікувати джерела імпорту, що може змінити глобальний баланс нафтових постачань.

Раніше у коментарі РБК-Україна Свасті Рао, наукова співробітниця Центру Європи та Євразії, Інституту оборонних досліджень та аналізу імені Манохара Паррікара з Індії, пояснила, чому Індія купує російську нафту.