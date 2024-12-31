Индия нашла альтернативу нефти РФ: российские поставки упали до минимума

Один из крупнейших нефтепереработчиков Индии, Bharat Petroleum Corp (BPCL), искал новые источники поставок нефти из-за сокращения экспорта из России. В результате, компания объявила тендеры на закупку более дорогих сортов нефти с Ближнего Востока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что основным фактором уменьшения российских поставок стали усиленные санкции против "теневого флота" Москвы, который использовался для обхода международных ограничений.
К тому же, как говорится в материале, на российские нефтеперерабатывающие заводы давят обязательства по выполнению квот ОПЕК+ на добычу.
"Нам не хватает трех-четырех российских грузов для погрузки в январе и поставки в феврале...Мы объявили тендеры и получили альтернативные сорта нефти из Ирака, ОАЭ и других стран", - сообщил финансовый директор BPCL Ветса Рамакришна Гупта.
Отмечается, что цена на нефть с Ближнего Востока сейчас превышает стоимость российской марки Urals на $2 за баррель, однако дефицита на мировом рынке сейчас нет.
Несмотря на это, BPCL не планирует расширять объемы долгосрочных контрактов на поставки, переговоры по которым запланированы на следующий месяц.
Известно, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину, увеличив импорт до рекордных объемов в 2023 году.
Однако, по данным аналитической компании Kpler, в этом месяце импорт из России упал до 1,47 миллиона баррелей в день, самого низкого уровня за последний год.
Эта ситуация стала сигналом для трейдеров, которые начали переоценивать перспективы нефтяного рынка в 2025 году.
В то же время сокращение российских потоков заставило Индию диверсифицировать источники импорта, что может изменить глобальный баланс нефтяных поставок.
Ранее в комментарии РБК-Украина Свасти Рао, научный сотрудник Центра Европы и Евразии, Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара из Индии, объяснила, почему Индия покупает российскую нефть.
Также она рассказывала о том, популярна ли в Индии российская пропаганда.
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