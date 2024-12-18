Експертка пояснила, чому Індія купує російську нафту

Індія купує у Москви нафту через знижки. Країна відмовиться від російської нафти, якщо інші постачальники запропонують нижчі ціни.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловила Свасті Рао, наукова співробітниця Центру Європи та Євразії, Інституту оборонних досліджень та аналізу імені Манохара Паррікара з Індії.

"Щодо нафти, то завтра, якщо ми почнемо її брати звідкись дешевше, ми перейдемо на іншого постачальника", - сказала вона.

Рао нагадала, що Індія ніколи не купувала російську нафту до початку війни в Україні. Її отримували з країн Перської затоки.

"Коли почалася війна і коли проти Росії були застосовані санкції, Росія хотіла вийти на інші економіки, і дала нам великі знижки. Через війну, оскільки ціни стали зниженими, Індія почала купувати багато нафти в Росії. Це лише через геополітичну ситуацію", - розповіла експертка.

За її словами, через знижки та через те, що Індія дуже залежить від вуглеводнів, особливо нафти, індійці почали купувати в Росії, тому що хотіли отримати якомога більше за дешеву ціну".

"Отже, ми купуємо нафту через знижки. І ще тому, що купівля Індією російської нафти дозволила залишатися стабільними цінам на сиру нафту. Інакше вони могли бути дуже, дуже непередбачуваними. Тож у багатьох відношеннях я вважаю, що зміна джерел постачання нафти дозволила спрацювати "ціновій стелі" G7 і санкціям", - додала вона.

Рао заявила, що Індія має дуже прозору комунікацію із західними партнерами щодо цього. "Тож вони розуміють, у чому причина того, що Індія купує так багато нафти, і на яких умовах Індія купує цю нафту", - сказала вона.