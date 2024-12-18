Чи популярна в Індії російська пропаганда: відповідь експертки

Російська пропаганда в Індії сильна серед старшого покоління політиків. Однак молодше покоління є більш прагматичним.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила Свасті Рао, наукова співробітниця Центру Європи та Євразії, Інституту оборонних досліджень та аналізу імені Манохара Паррікара з Індії.

Вона зазначила, що популярність російської пропаганди пояснюється історичними зв’язками, які сформувалися ще за часів Радянського Союзу.

"Це правда, що російська пропаганда загалом дуже сильна в решті світу, тому що Росія була дуже надійним партнером з часів Радянського Союзу. Він допоміг Індії у війні 1971 року проти Пакистану. І, як я вже казала, тому що ми дуже сильно залежимо від Росії щодо зброї", - розповіла експертка.

За її словами, тому для старшого покоління бюрократів та політиків російська пропаганда є привабливою. Також вона додала, що з цієї причини "любов до Росії є дуже сильною".

Проте геополітична ситуація змінюється. Як зазначає Рао, Індія дедалі більше орієнтується на співпрацю із Заходом.

"Але я думаю, що коли справа доходить до більш жорстких питань зовнішньої політики, національних інтересів, геополітика повністю змінилася. Хоча ми хотіли б зберегти наші відносини з Росією, сьогодні Захід для Індії важливіший", - наголосила вона.

За її словами, російська пропаганда в Індії популярна в аспекті війни РФ проти України, зокрема твердження про те, що президент Володимир Зеленський є нібито "маріонеткою США".

Також російська пропаганда в Індії підтримує наратив про те, що "Захід має відмовитися від підтримки України", а Київ - "від НАТО", і тоді начебто "все буде добре".

"І ті з нас, хто працює у сфері безпеки, знають, що справа не в цьому. Йдеться про повне підкорення України. А українці борються за свою свободу, і кожна країна має на це право", - зауважила Рао.

Вона нагадала, що Індія завжди підтримувала принципи Статуту ООН і міжнародного права.

"Тому я погоджуся, що російська пропаганда справді сильна. Але, як я вже сказала, візит прем’єр-міністра Моді фактично розпочав цей процес дефісів (це форма зовнішньої політики, коли країна підтримує дипломатичні відносини з двома чи більше країнами з конфліктними інтересами, не дозволяючи конфліктам віддавати перевагу одній країні над іншою, - ред.)", - пояснила експертка.

За її словами, процес дефісів полягає в тому, що Індія наразі намагається відігравати більшу роль у відбудові України.

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