Індія зменшує закупки російської нафти та шукає альтернативні ринки, - Bloomberg

Дані відстеження суден та люди, знайомі з цим питанням, вказують на спад імпорту нафти Індією, який відбудеться після того, як імпорт у грудні впав до трирічного мінімуму.

Адміністрація президента США Дональда Трампа місяцями "атакувала" Індію через закупівлі нафти в РФ, і зрештою запровадила збільшені тарифи. Торговельні переговори між двома сторонами ще не призвели до угоди, і США зараз розглядають законопроект про санкції, який би наклав штрафи на країни, що купують російські вуглеводні.

Цей тиск підштовхнув нафтопереробний сектор Індії, який за потужностями поступається лише США, Китаю та Росії, зменшити залежність від російської сировини зі знижкою. В результаті танкери, завантажені невикупленими барелями, все частіше простоюють у морі.

За даними Bloomberg, щонайменше 12 танкерів, повних російської сирої нафти, стоять на якорі біля Оману, деякі з них знаходяться там з середини грудня.

За даними компаній з відстеження суден Vortexa Ltd. та Kpler, країна імпортувала близько 1,3 млн барелів російської сирої нафти на день у грудні. Ймовірно, січневі закупівлі зупиняться на менших обсягах.

Індійські нафтопереробні заводи коригують свої схеми закупівель, стаючи активнішими на ринку Близького Сходу, Західної Африки та Латинської Америки.