Индия уменьшает закупки российской нефти и ищет альтернативные рынки, - Bloomberg

Фото: Индия уменьшает закупки российской нефти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Индия постепенно уменьшает объемы закупки российской сырой нефти из-за опасений вторичных санкций со стороны США, и постепенно ищет альтернативные рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Данные отслеживания судов и люди, знакомые с этим вопросом, указывают на спад импорта нефти Индией, который произойдет после того, как импорт в декабре упал до трехлетнего минимума.

Администрация президента США Дональда Трампа месяцами "атаковала" Индию из-за закупок нефти в РФ, и в конце концов ввела увеличенные тарифы. Торговые переговоры между двумя сторонами еще не привели к соглашению, и США сейчас рассматривают законопроект о санкциях, который бы наложил штрафы на страны, покупающие российские углеводороды.

Это давление подтолкнуло нефтеперерабатывающий сектор Индии, который по мощностям уступает только США, Китаю и России, уменьшить зависимость от российского сырья со скидкой. В результате танкеры, загруженные невыкупленными баррелями, все чаще простаивают в море.

По данным Bloomberg, по меньшей мере 12 танкеров, полных российской сырой нефти, стоят на якоре возле Омана, некоторые из них находятся там с середины декабря.

По данным компаний по отслеживанию судов Vortexa Ltd. и Kpler, страна импортировала около 1,3 млн баррелей российской сырой нефти в день в декабре. Вероятно, январские закупки остановятся на меньших объемах.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы корректируют свои схемы закупок, становясь активнее на рынке Ближнего Востока, Западной Африки и Латинской Америки.

 

Что предшествовало

Напомним, ранее индийские компании заявили о том, что они готовы покупать нефть у Венесуэлы в случае, если США предоставят соответствующее разрешение.

Это происходит на фоне того, как Индия резко сократила импорт российской нефти после санкций США против "Лукойла" и "Роснефти".

Также сообщалось, что танкеры, которые перевозят российскую нефть, массово накапливаются в море. Одна из основных причин - потеря индийского рынка.

