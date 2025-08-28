Індія збільшить закупівлі російської нафти попри санкції США, - Reuters

Тиск США і відповідь Індії

Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, витісненої західними санкціями після вторгнення Москви в Україну 2022 року. Це дозволило індійським переробникам отримувати дешевшу сировину.

Однак закупівлі викликали осуд з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. У середу Вашингтон підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%.

Нью-Делі заявляє, що розраховує врегулювати питання через переговори. Прем'єр-міністр Нарендра Моді також вирушив у дипломатичне турне, що включає зустріч із Володимиром Путіним.

Фінансування війни проти України

Американські чиновники звинувачують Індію в отриманні вигоди з дешевої російської нафти і фінансуванні війни проти України.

Без Індії Росії було б складно підтримувати нинішні обсяги експорту. Це вдарило б по доходах Кремля від продажу нафти, які фінансують російський бюджет і війну проти України.

Три джерела, знайомі з поставками в Індію, повідомили, що індійські переробники збільшать закупівлі російської нафти у вересні на 10-20% порівняно із серпнем - тобто на 150 000-300 000 барелів на добу. За їхніми словами, дані є попередніми, а джерела не уповноважені говорити публічно.

Роль найбільших покупців і удари по НПЗ

Найбільші імпортери російської нафти в Індії - Reliance і Nayara Energy, контрольний пакет якої належить російським компаніям, - не прокоментували ситуацію.

У Росії збільшилися обсяги для експорту, оскільки планові та позапланові зупинки НПЗ скоротили можливості з переробки нафти. Україна за останні дні атакувала 10 російських заводів, що вивело з ладу до 17% потужностей.

Частка Росії в імпорті Індії

За перші 20 днів серпня Індія імпортувала 1,5 млн барелів російської нафти на добу. Це відповідає рівню липня і трохи нижче середнього показника в 1,6 млн барелів на добу в січні-червні, за даними аналітиків Vortexa.

Ці обсяги дорівнюють приблизно 1,5% світової пропозиції. Росія покриває близько 40% потреб Індії в нафті, роблячи країну найбільшим покупцем російської морської нафти. Великими клієнтами також залишаються Китай і Туреччина.

Знижки на російську нафту

Збільшення закупівель Індією відбулося на шкоду більш дорогим поставкам з країн ОПЕК. Частка ОПЕК трохи зросла 2024 року після восьмирічного падіння.

За словами трейдерів, російські експортери запропонували нафту Urals із завантаженням у вересні зі знижкою 2-3 долари за барель до еталонної Brent. У серпні знижка становила лише 1,50 долара за барель - мінімальний рівень з 2022 року.