Индия увеличит закупки российской нефти несмотря на санкции США, - Reuters

Давление США и ответ Индии

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, вытесненной западными санкциями после вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Это позволило индийским переработчикам получать более дешевое сырье.

Однако закупки вызвали осуждение со стороны администрации президента США Дональда Трампа. В среду Вашингтон повысил тарифы на индийский импорт до 50%.

Нью-Дели заявляет, что рассчитывает урегулировать вопрос через переговоры. Премьер-министр Нарендра Моди также отправился в дипломатическое турне, включающее встречу с Владимиром Путиным.

Финансирование войны против Украины

Американские чиновники обвиняют Индию в извлечении выгоды из дешевой российской нефти и финансировании войны против Украины.

Без Индии России было бы сложно поддерживать нынешние объемы экспорта. Это ударило бы по доходам Кремля от продажи нефти, которые финансируют российский бюджет и войну против Украины.

Три источника, знакомые с поставками в Индию, сообщили, что индийские переработчики увеличат закупки российской нефти в сентябре на 10-20% по сравнению с августом - то есть на 150 000-300 000 баррелей в сутки. По их словам, данные являются предварительными, а источники не уполномочены говорить публично.

Роль крупнейших покупателей и удары по НПЗ

Крупнейшие импортеры российской нефти в Индии - Reliance и Nayara Energy, контрольный пакет которой принадлежит российским компаниям, - не прокомментировали ситуацию.

У России увеличились объемыдля экспорта, так как плановые и внеплановые остановки НПЗ сократили возможности по переработке нефти. Украина за последние дни атаковала 10 российских заводов, что вывело из строя до 17% мощностей.

Доля России в импорте Индии

За первые 20 дней августа Индия импортировала 1,5 млн баррелей российской нефти в сутки. Это соответствует уровню июля и немного ниже среднего показателя в 1,6 млн баррелей в сутки в январе-июне, по данным аналитиков Vortexa.

Эти объемы равны примерно 1,5% мирового предложения. Россия покрывает около 40% потребностей Индии в нефти, делая страну крупнейшим покупателем российской морской нефти. Крупными клиентами также остаются Китай и Турция.

Скидки на российскую нефть

Увеличение закупок Индией произошло в ущерб более дорогим поставкам из стран ОПЕК. Доля ОПЕК немного выросла в 2024 году после восьмилетнего падения.

По словам трейдеров, российские экспортеры предложили нефть Urals с загрузкой в сентябре по скидке 2-3 доллара за баррель к эталонной Brent. В августе скидка составляла лишь 1,50 доллара за баррель - минимальный уровень с 2022 года.