Індія завершила свою місію на Місяці

Зазначається, що апарат подолав понад 100 метрів на поверхні Місяця, підтвердивши наявність там сірки, заліза, кисню та інших елементів. Наразі місяцехід переведено у сплячий режим, однак на ньому досі працює приймач та присутні заряджені батареї.

ISRO.

Космічні досягнення Індії

Нагадаємо, 14 липня Індія запустила місячну місію Chandrayaan-3. Через три тижні космічний апарат вийшов на навколомісячну орбіту, а 23 серпня зонд успішно сів на поверхню супутника Землі.

На фоні цих успіхів Індія також заявила про запуск першої місії до Сонця, який відбувся 2 вересня. Приблизно через 4 місяці космічний апарат має опинитися на лінії між Землею і Сонцем за 1,5 млн кілометрів від нашої планети.

Більш детально про місію Індії на Місяць можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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