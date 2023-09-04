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Індія завершила свою місію на Місяці

Фото: Індія завершила місію на Місяці (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Індія завершила свою досліджувальну місію на Місяці та перевела місяцехід Pragyan в сплячий режим.

Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Індійської організації космічних досліджень (ISRO).

Зазначається, що апарат подолав понад 100 метрів на поверхні Місяця, підтвердивши наявність там сірки, заліза, кисню та інших елементів. Наразі місяцехід переведено у сплячий режим, однак на ньому досі працює приймач та присутні заряджені батареї.

ISRO.

Космічні досягнення Індії

Нагадаємо, 14 липня Індія запустила місячну місію Chandrayaan-3. Через три тижні космічний апарат вийшов на навколомісячну орбіту, а 23 серпня зонд успішно сів на поверхню супутника Землі.

На фоні цих успіхів Індія також заявила про запуск першої місії до Сонця, який відбувся 2 вересня. Приблизно через 4 місяці космічний апарат має опинитися на лінії між Землею і Сонцем за 1,5 млн кілометрів від нашої планети. 

Більш детально про місію Індії на Місяць можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Індія