Индия завершила свою миссию на Луне

Отмечается, что аппарат преодолел более 100 метров на поверхности Луны, подтвердив наличие серы, железа, кислорода и других элементов. Луноход переведен в спящий режим, однако на нем до сих пор работает приемник и присутствуют заряженные батареи.

ISRO.

Chandrayaan-3 Mission:



Pragyan 100*



Приблизительно, через месяц, Pragan Rover был переведен через 100 метров и признан. pic.twitter.com/J1jR3rP6CZ— ISRO (@isro) September 2, 2023

Космические достижения Индии

Напомним, 14 июля Индия запустила лунную миссию Chandrayaan-3. Через три недели космический аппарат вышел на окололунную орбиту, а 23 августа зонд успешно сел на поверхность спутника Земли.

На фоне этих успехов Индия также заявила о запуске первой миссии в Солнце, состоявшемся 2 сентября. Приблизительно через 4 месяца космический аппарат должен оказаться на линии между Землей и Солнцем в 1,5 млн километров от нашей планеты.

Более подробно о миссии Индии на Луну можете узнать в материале РБК-Украина.

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