Індійська станція зробила перше фото Місяця після посадки

Посадковий модуль індійської місячної станції "Чандраян-3" зробив фото місяця після успішного приземлення, яке сталося сьогодні, 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Індійську космічну агенцію в Twitter .

Як уточнюють у космічному агентстві, на фото можна помітити частину місця посадки "Чандраян-3". Також там видно ногу станції і тінь, що її супроводжує.

Фото: індійська станція приземлилася на Місяць (twitter.com/isro)

Для посадки "Чандраян-3" вибрав відносно рівну ділянку місячної поверхні, розповіли в агентстві.

Що відомо про місію "Чандраян-3"

Нагадаємо, "Чандраян-3" - це третя автоматична міжпланетна станція (АМС) Індійської організації космічних досліджень. Місія стартувала 14 липня з космодрому на острові Шріхарікота.

Вже за три тижні космічний апарат вийшов на навколомісячну орбіту, а 17 серпня посадковий модуль відокремився від перелітного.

Сьогодні модуль разом з місяцеходом "Праг'ян" сів на поверхню супутника Землі.

Більш детально про місію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.