Індія завершила свою місію на Місяці

Зазначається, що апарат подолав понад 100 метрів на поверхні Місяця, підтвердивши наявність там сірки, заліза, кисню та інших елементів. Наразі місяцехід переведено у сплячий режим, однак на ньому досі працює приймач та присутні заряджені батареї.

"Сподіваємось на успішне пробудження для виконання наступних завдань! Інакше він назавжди залишиться там як місячний посол Індії", - написали в ISRO.

Chandrayaan-3 Mission:



Pragyan 100*



Meanwhile, over the Moon, Pragan Rover has traversed over 100 meters and continuing.