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Индия завершила свою миссию на Луне

Понедельник 04 сентября 2023 00:45
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Индия завершила свою миссию на Луне Фото: Индия завершила миссию на Луне (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Индия завершила свою исследовательскую миссию на Луне и перевела луноход Pragyan в спящий режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Индийской организации космических исследований (ISRO).

Отмечается, что аппарат преодолел более 100 метров на поверхности Луны, подтвердив наличие серы, железа, кислорода и других элементов. Луноход переведен в спящий режим, однако на нем до сих пор работает приемник и присутствуют заряженные батареи.

"Надеемся на успешное пробуждение для выполнения следующих задач! Иначе он навсегда останется там как лунный посол Индии", - написали в ISRO.

Космические достижения Индии

Напомним, 14 июля Индия запустила лунную миссию Chandrayaan-3. Через три недели космический аппарат вышел на окололунную орбиту, а 23 августа зонд успешно сел на поверхность спутника Земли.

На фоне этих успехов Индия также заявила о запуске первой миссии в Солнце, состоявшемся 2 сентября. Приблизительно через 4 месяца космический аппарат должен оказаться на линии между Землей и Солнцем в 1,5 млн километров от нашей планеты.

Более подробно о миссии Индии на Луну можете узнать в материале РБК-Украина.

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