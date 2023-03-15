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Індія закликала "відійти" від війни в Україні та зосередитись на "глобальніших" проблемах

Новость на русском →
Середа 15 березня 2023 15:37
Індія закликала "відійти" від війни в Україні та зосередитись на "глобальніших" проблемах Фото: Індія закликала "відійти" від війни в Україні та зосередитись на "глобальніших" проблемах (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Представник Індії на саміті G20 Амітабх Кант закликав "відійти" від війни в Україні й зосередитись на глобальній бідності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами представника Індії, Європа нібито поставила в глухий кут глобальне зростання бідності, зосередившись на війні в Україні. Кант порівняв "одну війну" з тим, що 200 млн людей перебувають за межею бідності.

"Це вплинуло на харчування, на стан здоров’я, на результати навчання, люди відстають у рості та виснажуються, і ми просто стурбовані однією війною між Росією та Україною. Світ має рухатися далі, а Європа має знайти рішення для своїх викликів", - сказав Кант.

Зазначається, що Індія продовжує купувати у Росії нафту й відмовляється звинувачувати Кремль у війні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Reuters, індійські компанії використовують глобальну платіжну систему SWIFT для розрахунків із Росією в доларах попри те, що більшість російських банків були заблоковані в системі внаслідок санкцій.

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