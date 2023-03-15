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Индия призвала "отойти" от войны в Украине и сосредоточиться на более "глобальных" проблемах

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Среда 15 марта 2023 15:37
Индия призвала "отойти" от войны в Украине и сосредоточиться на более "глобальных" проблемах Фото: Индия призвала "отойти" от войны в Украине и сосредоточиться на более "глобальных" проблемах (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Представитель Индии на саммите G20 Амитабх Кант призвал "отойти" от войны в Украине и сосредоточиться на глобальной бедности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам представителя Индии, Европа якобы поставила в тупик глобальный рост бедности, сосредоточившись на войне в Украине. Кант сравнил "одну войну" с тем, что 200 млн человек находятся за чертой бедности.

"Это повлияло на питание, на состояние здоровья, на результаты обучения, люди отстают в росте и истощаются, и мы просто обеспокоены одной войной между Россией и Украиной. Мир должен двигаться дальше, а Европа должна найти решение для своих вызовов", - сказал Кант.

Отмечается, что Индия продолжает покупать у России нефть и отказывается обвинять Кремль в войне.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Reuters, индийские компании используют глобальную платежную систему SWIFT для расчетов с Россией в долларах, несмотря на то, что большинство российских банков были заблокированы в системе в результате санкций.

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