Индия забрала из России 45 своих граждан, завербованных на войну в Украину
Индия уволила 45 граждан, которые были завербованы Россией на войну против Украины. Еще около 50 – до сих пор остаются в российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.
По данным СМИ, сейчас Индия работает над тем, чтобы вернуть всех завербованных индийцев домой. В частности, в начале июля премьер Индии Нарендра Моди обсуждал увольнение из армии РФ всех индейцев с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
Россия проводит зачную кампанию с тем, чтобы заманить российскую армию граждан других стран. В частности, в Индии из-за социальных сетей и местных агентов предлагали работу или поступление в "частные университеты". Однако когда они прибыли в Россию, у них забрали паспорта и отправили на фронт против Украины.
По данным NDTV, Россия уже завербовала около сотни индийцев для участия в войне в Украине. Уже известно, что четыре из них погибли на фронте. В Индии полиция арестовала, по меньшей мере, четырех человек, причастных к мобилизации в армию РФ.
Вербовка индийцев Россией
В июне стало известно о гибели двух индийцев в русской армии. После этого Нью-Дели потребовал от Кремля вернуть завербованных граждан.
Как писало агентство Reuters, премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Москву стремился добиться скорейшего освобождения индийцев из российской армии.
Кроме того, кроме индийцев Россия также пыталась вербовать сербов и украинцев, проживающих на оккупированных территориях.
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