Індія не забороняла нафтопереробним заводам купувати нафту РФ, - Bloomberg

Влада Індії не давала вказівку нафтопереробним заводам припинити купівлю російської нафти. Рішення щодо припинення імпорту з Росії ще не ухвалене.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел, Індія не забороняла купувати російську нафту, оскільки чиновники намагаються задовольнити енергетичні потреби та підтримувати зв'язки з РФ, не викликаючи гніву президента США Дональда Трампа.
Співрозмовники видання зазначили, що рішення щодо припинення імпорту з Росії ще не ухвалене. Тому і державні, і приватні НПЗ мають право купувати нафту з різних джерел.
Як додає Bloomberg, закупівля сирої нафти залишається комерційним рішенням, яке компанії можуть ухвалювати самостійно.
Скорочення або припинення закупівель російської нафти змусить Індію знову постачати нафту з країн Перської затоки, що коштує дорожче. А Нью-Делі не хоче збільшувати свої витрати на імпорт.
Нагадаємо, днями західні ЗМІ повідомили, що державні НПЗ Індії з минулого тижня тимчасово припинили закупівлі російської нафти. Причинами цього нібито стали скорочення знижок та заяви президента США Дональда Трампа щодо можливих санкцій.
Трамп також попереджав, що США встановлять мита розміром 25% проти Індії.
Як повідомляв Bloomberg, станом на 1 серпня біля берегів Індії застрягли щонайменше 4 танкери з російською нафтою. Проте, за даними видання NYT, попри погрози Трампа, Індія все ж не відмовиться від російської нафти.
Більше про те, чи покарає Трамп Індію через російську нафту - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.