Індія йде? Путін і Сі Цзіньпін проведуть саміт БРІКС без Моді

Бразилія скликала на сьогодні саміт БРІКС, щоб обговорити торговельну політику президента США Дональда Трампа. У заході візьмуть участь лідери РФ і Китаю, але не буде прем'єра Індії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зокрема, Китай підтвердив, що глава КНР Сі Цзіньпін братиме участь у віртуальному саміті блоку.
"Голова Сі Цзіньпін візьме участь в онлайн-саміті лідерів БРІКС у Пекіні 8 вересня і виступить із важливою промовою", - йдеться в заяві китайського МЗС.
Крім того, глава Кремля Володимир Путін теж буде на заході, про що раніше повідомив спікер російського диктатора Дмитро Пєсков.
Однак з Індією ситуація інша. Представник індійського МЗС Рандхір Джайсвал сказав у п'ятницю журналістам, що прем'єр-міністр Нарендра Моді не буде присутній. Замість нього країну представлятиме міністр закордонних справ Індії.
Представник уряду Британії повідомив, що віртуальна зустріч лідерів БРІКС у понеділок триватиме лише кілька годин і розпочнеться о 8 ранку за східним часом.
Виступи будуть закриті для преси, і кожен лідер сам вирішить, чи публікувати свої заяви. Крім того, спільної заяви за підсумками зустрічі не буде.
Bloomberg зазначає, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скликав зустріч не тільки для обговорення торговельних мит, запроваджених Трампом, а й для об'єднання глав найбільших країн з економікою, що розвивається, на підтримку принципу багатосторонності.
Bloomberg зазначає, БРІКС дедалі більше викликає гнів Трампа в міру розширення за рахунок нових членів з Азії та Близького Сходу.
Крім того, президент США пригрозив ввести додаткові мита для будь-якої країни, яка підтримує "антиамериканську політику" групи. Він також неодноразово критикував зусилля країн БРІКС щодо розвитку торгівлі у власних валютах і відмови від долара.
Водночас тарифи Трампа ще більше підштовхнули країни БРІКС до зміцнення зв'язків із Пекіном.
Протягом минулого тижня Сі Цзіньпін приймав Путіна і Моді на саміті Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні, а також вітав десятки інших світових лідерів, зокрема й очільника КНДР Кім Чен Ина, у Пекіні на військовому параді, присвяченому 80-й річниці закінчення Другої світової війни.
Водночас, як пише видання, останніми днями Нью-Делі проявляє обережність у відносинах із Вашингтоном після того, як Трамп, очевидно, пом'якшив свій тон щодо Індії після тижнів умовних протистоянь через мита США на індійські товари, які становили 50%.
Днями міністр торгівлі США Говард Лютник заявив, що, на його думку, Індія за місяць або два сяде за стіл переговорів, вибачиться перед США і спробує досягти торговельної угоди.