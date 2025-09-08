Индия уходит? Путин и Си Цзиньпин проведут саммит БРИКС без Моди

В частности, Китай подтвердил, что глава КНР Си Цзиньпин будет участвовать в виртуальном саммите блока.

"Председатель Си Цзиньпин примет участие в онлайн-саммите лидеров БРИКС в Пекине 8 сентября и выступит с важной речью", - говорится в заявлении китайского МИД.

Кроме того, глава Кремля Владимир Путин тоже будет на мероприятии, о чем ранее сообщил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Однако с Индией ситуация иная. Представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал сказал в пятницу журналистам, что премьер-министр Нарендра Моди не будет присутствовать. Вместо него страну будет представлять министр иностранных дел Индии.

Саммит БРИКС 8 сентября

Представитель правительства Британии сообщил, что виртуальная встреча лидеров БРИКС в понедельник продлится всего пару часов и начнется в 8 утра по восточному времени.

Выступления будут закрыты для прессы, и каждый лидер сам решит, публиковать ли свои заявления. Кроме того, совместного заявления по итогам встречи не будет.

Bloomberg отмечает, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва созвал встречу не только для обсуждения торговых пошлин, введенных Трампом, но и для объединения глав крупнейших стран с развивающейся экономикой в поддержку принципа многосторонности.