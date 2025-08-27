Індія втратить через мита Трампа більше, ніж зекономила на російській нафті, - Reuters

Індія після нових мит президента США Дональда Трампа може втратити значно більше, ніж змогла зекономити, купуючи дешеву російську нафту. Саме торгівельні оборудки Нью-Делі стали причиною тиску з боку США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними аналітиків, з 2022 року Індія змогла заощадити щонайменше 17 мільярдів доларів, збільшивши імпорт дешевої російської нафти. Проте нові тарифи Трампа можуть в короткостроковій перспективі скоротити індійський експорт на 40% та призвести до втрати 37 мільярдів доларів, що вдвічі перекриває "профіт" від нафти з Росії.
"Наслідки тарифів будуть тривалими та можуть бути політично виснажливими для прем'єр-міністра Нарендри Моді, оскільки під загрозою опинилися тисячі робочих місць у трудомістких секторах, таких як текстиль, дорогоцінні камені та ювелірні вироби", - сказано у матеріалі.
Зараз все залежить від дій Індії. Найближчими тижнями реакція Нью-Делі може змінити багаторічне партнерство Індії та Росії, а також відносини з США, які життєво важливі для планів обох країн протистояти впливу Китаю, що тільки зростає.
Аналітик та засновник Делійської ради стратегічних та оборонних досліджень Хеппімон Джейкоб у коментарі виданню пояснив, що Індія навряд чи так легко відмовиться від торгівлі з РФ.
За його словами, щонайменше кілька років Росія буде потрібна, як постачальник оборонного обладнання та дешевої нафти. Також в Кремлі Індія хоче знайти геополітичну підтримку на континенті та підтримку з деяких політичних питань.
"Це робить Росію безцінним партнером для Індії", - пояснив він.
З іншого боку, проблема полягає в тому, що для Індії США також є найважливішим стратегічним партнером. Це ставить Нью-Делі "на розтяжку": індійський уряд повинен зробити вибір, але з відомих причин не спроможний на це принаймні поки що.
Джерела в індійському уряді сказали виданню, що Індія хоче відновити зв'язки з США, які порядком зіпсувалися останнім часом. Але вони відкинули можливість відмови від російської нафти.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 27 серпня підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів. Крок спрямований на покарання Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти, що, за словами Трампа, фінансує війну Росії проти України.
США вже неодноразово тиснули на Індію через співпрацю з Росією у нафтовій сфері. Вашингтон звинувачує Нью-Делі у тому, що закупівля російської нафти за зниженими цінами допомагає Кремлю отримувати прибутки для фінансування війни проти України.
В Україні Індію також не люблять. За даними опитування Центру Разумкова, у січні 2024 року Індія перейшла для українців у категорію ворожих країн. Вона опинилася в компанії таких країн, як Китай, КНДР та Іран.