Индия впервые предложила посредничество в переговорах о мире в Украине, - Сибига

Украина готова к энергетическому и продовольственному перемирию в Черном море, а также рассматривает вариант безусловного прекращения огня по столкновению.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с журналистами, сообщает корреспондент РБК-Украина .

По словам главы МИД, сейчас есть четыре соответствующих международных предложения. Наиболее широка инициатива Индии, которая впервые выразила готовность играть активную роль в этом процессе.

"Мы имеем четыре предложения. Наиболее широкое - предложение Индии. Впервые Индия предложила играть роль", - сказал Сибига.

Кроме того, есть еще три инициативы. Турция и Египет предлагают зерновое и продовольственное перемирие в Черном море. Для Египта это критически важно, потому что страна на треть зависит от украинского зерна.

Предложение США касается энергетического перемирия, которое обсуждалось на встрече президента Украины Владимира Зеленского и лидера Дональда Трампа.

Украинская сторона уже передала партнерам собственное видение процесса. Украина готова к энергетическому и Черноморскому перемирию, но только в комплексе.

Глава МИД подчеркнул, что энергетический блок предполагает полную остановку ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру.

Также Украина сообщила о готовности к безусловному перемирию по линии столкновения, что могло бы стать одним из результатов возможной встречи Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

В настоящее время американская сторона работает на этом треке.