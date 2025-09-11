Індія вимагає від Росії збільшити знижки на нафту в п'ять разів, - Reuters

Покупці заявили, що знижка має розширитися до приблизно 10 доларів за барель до ціни Brent, щоб відповідати ціновій стелі. Банки посилили перевірки через розбіжності між політикою США і ЄС щодо російської нафти. Для порівняння, у вересні знижки становили всього 2-3 долари за барель.

Деякі російські продавці заявили, що вимоги індійців занадто великі. За їхніми словами, частина жовтневих поставок може піти в Китай, що призведе до скорочення обсягів для Індії.

Зниження поставок у жовтні

За даними джерела, знайомого з графіком відвантажень, у жовтні обсяг поставок російської нафти до Індії становитиме близько 1,4 млн барелів на добу. Для порівняння, у серпні це було 1,5 млн барелів, а у вересні - 1,6 млн барелів.

Остаточні цифри стануть відомі після завершення переговорів у найближчі два тижні. При цьому навіть знижка в 10 доларів не дасть змоги опустити ціну нижче нової стелі ЄС і Великої Британії в 47,60 долара за барель.

Розбіжності в політиці санкцій

З 1 жовтня ЄС знизив стелю цін для російської нафти з 60 до 47,60 долара. Страхові та транспортні послуги західних компаній дозволені тільки при дотриманні цього рівня. США не підтримали це рішення. Минулого тижня Brent торгувався по 67 доларів за барель.

Єврокомісія має намір у майбутньому домогтися узгодження нової стелі цін з усіма країнами G7. За словами представника Єврокомісії, обмеження зберігає актуальність, оскільки західні перевізники, як і раніше, беруть участь у транспортуванні російської нафти.

"Зростаючий розрив у санкційній політиці щодо нафти посилюватиме плутанину для учасників ринку і послаблюватиме дотримання обмежень", - заявив Том Ботон з консалтингової компанії S-RM.

Росія активно використовує так званий тіньовий флот - танкери з російськими зв'язками і страховкою, оформленою всередині країни. Такі перевезення не підпадають під дію стелі цін.

Ухилення від обмежень

Російські компанії з 2022 року успішно обходять цінові обмеження, використовуючи власний флот або підробку документів, кажуть трейдери й аналітики. Слабкий контроль над санкціями спонукає учасників ринку ігнорувати заборони, не побоюючись покарання.

"Обмеження щодо цін будуть перешкодою для російських трейдерів, але не становлять серйозної загрози", - зазначив партнер консалтингової фірми PRISM Strategic Intelligence Бенджамін Годвін. "США і ЄС могли б завдати серйозного удару по нафтогазовій галузі Росії, але це викликало б сильні потрясіння у світовій економіці", - додав він.

Роль США і тарифи Трампа

Розбіжності між США і ЄС щодо експорту російської нафти в Індію призведуть до скорочення поставок у жовтні, вважають аналітики. Після вторгнення Росії в Україну країни G7 запровадили санкції і заборонили страхування і морські перевезення нафти дорожче цінової стелі.

Обмеження були спрямовані на зниження доходів Росії при збереженні поставок, щоб не допустити стрибка цін. Ця схема фактично стимулювала Індію і Китай купувати нафту зі знижкою.

Однак президент США Дональд Трамп змінив підхід. Він зажадав від Індії повністю відмовитися від закупівель російської нафти і, отримавши відмову, підвищив тарифи на індійський експорт у США до 50%. Таким чином Трамп використовує торговий тиск, щоб змусити Москву піти на мир в Україні.

"Координація санкцій між США та іншими країнами G7 фактично зруйнувалася за адміністрації Трампа", - заявив глава геополітичного відділу Energy Aspects Річард Бронз.