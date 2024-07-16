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Индия вызвала посла Украины из-за критики Зеленского по поводу визита Моди в Москву

Вторник 16 июля 2024 11:56
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Индия вызвала посла Украины из-за критики Зеленского по поводу визита Моди в Москву Фото: Нарендра Моди, премьер-министр Индии и Владимир Путин, диктатор (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить недавнюю критику со стороны президента Владимира Зеленского относительно встречи главы индийского правительства Нарендры Моди с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

Министерство иностранных дел (МИД) Индии вызвало посла еще вчера.

"Это четко указывает на недовольство Дели позицией Украины относительно комментариев Зеленского в адрес премьер-министра", - пишет издание.

В частности стало известно и то, что Дели отложило заседание совместной с Украиной рабочей группы по вопросам культуры на фоне инцидента.

Что предшествовало

На прошлой неделе президент Украины раскритиковал встречу Моди с российским диктатором назвав это "разрушительным ударом по мирным усилиям".

"Грустно видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого известного в мире преступника в Москве", - добавил Зеленский.

Визит Моде в Россию

Премьер-министр Индии находился с визитом в Москве 9 июля. Как писало Reuters, глава правительства планировал добиваться скорейшего освобождения индийцев из российской армии во время переговоров. В частности, он сделал заявление о войне на территории Украины.

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