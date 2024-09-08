UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Індія відправить посланця у Москву для обговорення мирних зусиль щодо України, - ЗМІ

Фото: радник з національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджит Довал (x.com/ani_digital)
Автор: Наталія Юрченко

Радник з національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджит Довал відвідає Москву. У Росії він обговорить мирні зусилля щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на India Today.

За даними джерел індійського видання, радник прем'єра Індії з 10 по 11 вересня прибуде до Москви для участі у зустрічі представників країн БРІКС, які займаються питаннями безпеки. Він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним і обговорить мирні зусилля, спрямовані на врегулювання війни Росії проти України.

Довал також проведе двосторонні зустрічі зі своїми російськими та китайськими колегами з можливістю продовження дискусій липневого саміту в Москві.

Нагадаємо, що БРІКС - це група з 10 країн, до складу якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Саудівська Аравія, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія.

 

Мирні зусилля Індії

Нагадаємо, у липні індійський прем’єр Нарендра Моді відвідав Росію, де зустрівся з диктатором Володимира Путіна. Його візит та обійми з Путіним викликали ажіотаж у західних ЗМІ та невдоволення української влади.

Напередодні дня Незалежності України, 23 серпня, Нарендра Моді приїхав до Києва. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. В Україні він зробив декілька заяв, зокрема, про те, що Індія готова зробити свій вклад у мирне врегулювання війни. Всі деталі візиту Моді в Україну - у нашому матеріалі.

Також РБК-Україна розповідало, чому Моді відвідав Київ та як це вплине на війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяМоскваІндіяБРИКСВійна в УкраїніВійна Росії проти України