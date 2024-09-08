Індія відправить посланця у Москву для обговорення мирних зусиль щодо України, - ЗМІ

Радник з національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджит Довал відвідає Москву. У Росії він обговорить мирні зусилля щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на India Today.
За даними джерел індійського видання, радник прем'єра Індії з 10 по 11 вересня прибуде до Москви для участі у зустрічі представників країн БРІКС, які займаються питаннями безпеки. Він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним і обговорить мирні зусилля, спрямовані на врегулювання війни Росії проти України.
Довал також проведе двосторонні зустрічі зі своїми російськими та китайськими колегами з можливістю продовження дискусій липневого саміту в Москві.
Нагадаємо, що БРІКС - це група з 10 країн, до складу якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Саудівська Аравія, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія.
Нагадаємо, у липні індійський прем’єр Нарендра Моді відвідав Росію, де зустрівся з диктатором Володимира Путіна. Його візит та обійми з Путіним викликали ажіотаж у західних ЗМІ та невдоволення української влади.
Напередодні дня Незалежності України, 23 серпня, Нарендра Моді приїхав до Києва. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. В Україні він зробив декілька заяв, зокрема, про те, що Індія готова зробити свій вклад у мирне врегулювання війни. Всі деталі візиту Моді в Україну - у нашому матеріалі.
Також РБК-Україна розповідало, чому Моді відвідав Київ та як це вплине на війну.
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