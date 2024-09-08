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Индия отправит посланника в Москву для обсуждения мирных усилий по Украине, - СМИ

Фото: советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджит Довал (x.com/ani_digital)
Автор: Наталья Юрченко

Советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджит Довал посетит Москву. В России он обсудит мирные усилия по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на India Today.

По данным источников индийского издания, советник премьера Индии с 10 по 11 сентября прибудет в Москву для участия во встрече представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудит мирные усилия по урегулированию войны России против Украины.

Довал также проведет двусторонние встречи с российскими и китайскими коллегами с возможностью продолжения дискуссий июльского саммита в Москве.

Напомним, что БРИКС - это группа из 10 стран, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

 

Мирные усилия Индии

Напомним, в июле индийский премьер Нарендра Моди посетил Россию, где встретился с диктатором Владимиром Путиным. Его визит и объятия с Путиным вызвали ажиотаж в западных СМИ и недовольство украинской власти.

В канун дня Независимости Украины, 23 августа, Нарендра Моди приехал в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Украине он сделал несколько заявлений, в частности, о том, что Индия готова внести свой вклад в мирное урегулирование войны. Все детали визита Моди в Украину - в нашем материале.

Также РБК-Украина рассказывало, почему Моди посетил Киев и как это отразится на войне.

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