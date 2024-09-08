По данным источников индийского издания, советник премьера Индии с 10 по 11 сентября прибудет в Москву для участия во встрече представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудит мирные усилия по урегулированию войны России против Украины.

Довал также проведет двусторонние встречи с российскими и китайскими коллегами с возможностью продолжения дискуссий июльского саммита в Москве.

Напомним, что БРИКС - это группа из 10 стран, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.