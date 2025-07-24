Індія відправила Росії критично важливу вибухівку для ракет, - Reuters

У грудні 2024 року індійська компанія відправила на територію Росії вибухову речовину HMX на суму 1,4 млн доларів, свідчать дані індійської митниці, з якими ознайомилося агентство Reuters.

Один з одержувачів - російська компанія "Промсинтез", яку СБУ пов'язує з військовою сферою.

Українська спецслужба повідомила, що у квітні по заводу "Промсинтез" було завдано удару дронами. Речовина HMX активно використовується в ракетних і торпедних боєголовках, реактивних двигунах та інших військових розробках.

США вважають речовину критично важливою

Міністерство оборони США відносить HMX до критичних матеріалів, необхідних для російської військової машини. Мінфін США раніше попереджав про можливість санкцій для тих, хто допомагає поставками такої речовини.

Раніше поставки HMX до Росії не висвітлювалися в пресі. Виробники озброєння на Росії працюють у посиленому режимі, підтримуючи вторгнення в Україну, що почалося 2022 року.

Індія зберігає торгівлю з Росією

Незважаючи на зближення зі США, Індія продовжує тісні економічні зв'язки з Росією. Особливо помітна активність у сфері закупівлі російської нафти, що викликає стурбованість Заходу.

Президент США Дональд Трамп уже пригрозив 100%-м тарифом на країни, які купують російську нафту. Тим часом, в американському Мінфіні нагадують, що за поставки HMX можуть послідувати санкції.

Делі запевняє в дотриманні законів

Індійське МЗС заявило, що експорт продукції подвійного призначення здійснюється з дотриманням міжнародних зобов'язань і через суворе правове регулювання. Один з індійських чиновників зазначив, що HMX може використовуватися в цивільних цілях, хоча більш відомий як військовий компонент.

МЗС США не прокоментувало конкретні поставки, але підтвердило, що неодноразово попереджало Індію про загрозу санкцій. У Вашингтоні вважають Індію стратегічним партнером, але вимагають обережності у відносинах з Росією.

Заводи в Самарській області одержувачі вантажу

За даними Reuters, у грудні фірма Ideal Detonators Private Limited відправила в Санкт-Петербург два вантажі HMX. Один - на суму 405 тисяч доларів, другий - на суму понад 1 млн доларів.

Одержувачами стали компанії "Промсинтез" і High Technology Initiation Systems із Самарської області. Жодна зі сторін угоди не прокоментувала інформацію журналістів.

Реакція США та України

Радник президента України Владислав Власюк підтвердив, що "Промсинтез" уже фігурував у розслідуваннях про співпрацю з індійськими партнерами. Влада України фіксує окремі випадки обходу санкцій за участю Індії.

Американські чиновники зазначили, що санкції за адміністрації Джо Байдена застосовувалися вибірково. За Трампа робота щодо санкцій практично зупинилася, і незрозуміло, чи будуть вжиті нові заходи щодо індійських постачальників.