Индия отправила России критически важную взрывчатку для ракет, - Reuters

Индийская фирма поставила в Россию взрывчатое вещество, используемое в ракетах. США предупредили о риске санкций за такие сделки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В декабре 2024 года индийская компания отправила на территорию России взрывчатое вещество HMX на сумму 1,4 млн долларов, свидетельствуют данные индийской таможни, с которыми ознакомилось агентство Reuters.
Один из получателей - российская компания "Промсинтез", которую СБУ связывает с военной сферой.
Украинская спецслужба сообщила, что в апреле по заводу "Промсинтез" был нанесен удар дронами. Вещество HMX активно используется в ракетных и торпедных боеголовках, реактивных двигателях и других военных разработках.
Министерство обороны США относит HMX к критическим материалам, необходимым для российской военной машины. Минфин США ранее предупреждал о возможности санкций для тех, кто помогает поставками такого вещества.
Ранее поставки HMX в Россию не освещались в прессе. Производители вооружения на России работают в усиленном режиме, поддерживая вторжение в Украину, начавшееся в 2022 году.
Несмотря на сближение с США, Индия продолжает тесные экономические связи с Россией. Особенно заметна активность в сфере закупки российской нефти, что вызывает обеспокоенность Запада.
Президент США Дональд Трамп уже пригрозил 100%-м тарифом на страны, покупающие российскую нефть. Тем временем, в американском Минфине напоминают, что за поставки HMX могут последовать санкции.
Индийский МИД заявил, что экспорт продукции двойного назначения осуществляется с соблюдением международных обязательств и через строгое правовое регулирование. Один из индийских чиновников отметил, что HMX может использоваться в гражданских целях, хотя более известен как военный компонент.
МИД США не прокомментировал конкретные поставки, но подтвердил, что неоднократно предупреждал Индию об угрозе санкций. В Вашингтоне считают Индию стратегическим партнером, но требуют осторожности в отношениях с Россией.
По данным Reuters, в декабре фирма Ideal Detonators Private Limited отправила в Санкт-Петербург два груза HMX. Один - на сумму 405 тысяч долларов, второй - на сумму более 1 млн долларов.
Получателями стали компании "Промсинтез" и High Technology Initiation Systems из Самарской области. Ни одна из сторон сделки не прокомментировала информацию журналистов.
Советник президента Украины Владислав Власюк подтвердил, что "Промсинтез" уже фигурировал в расследованиях о сотрудничестве с индийскими партнерами. Власти Украины фиксируют отдельные случаи обхода санкций с участием Индии.
Американские чиновники отметили, что санкции при администрации Джо Байдена применялись избирательно. При Трампе работа по санкциям практически остановилась, и неясно, последуют ли новые меры в отношении индийских поставщиков.
Напомним, Индия и Китай стали основными покупателями российской нефти после начала войны России против Украины. Только это позволяет Москве поддерживают свою военную машину, получая деньги на производство оружия.
По данным опросов, украинцы считают Индия категорию враждебной страной. Она находится в компании таких стран, как Китай, КНДР и Иран.
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