Індія відновлює закупівлю російської нафти через війну в Ірані, - Bloomberg

15:00 05.03.2026 Чт
2 хв
Декілька танкерів взяли курс на Індію
aimg Ірина Глухова
Фото: Індія відновлює закупівлю російської нафти через війну в Ірані (Getty Images)

Кілька танкерів із російською нафтою, які спочатку прямували до країн Східної Азії, змінили маршрут і взяли курс на Індію. Це сталося на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Головний покупець російської нафти допоможе Україні

За даними відстеження суден, щонайменше два танкери з російською нафтою, які спочатку вказували пунктом призначення Східну Азію, змінили курс на Індію.

Як припускає видання, це може свідчити про те, що Нью-Делі знову готовий активніше приймати російську сиру нафту на тлі ескалації на Близькому Сході.

Очікується, що цього тижня в індійських портах розвантажаться два танкери з приблизно 1,4 млн барелів нафти марки Urals, свідчать дані аналітичних компаній Kpler та Vortexa.

Зокрема, танкер класу Suezmax Odune у середу прибув до порту Парадіп на східному узбережжі Індії з вантажем 730 тисяч барелів нафти. Інший танкер класу Aframax Matari має прибути до порту Вадінар на заході країни.

Крім того, ще одне судно Indri, яке раніше сигналізувало про курс на Сінгапур, різко змінило маршрут у Аравійському морі та взяло курс на Індію.

Зазначається, що всі три танкери - Odune, Matari та Indri - торік потрапили під санкції Великої Британії та Європейського Союзу.

Компанії-менеджери суден з Азербайджану та їхні власники з Гонконгу поки не коментували зміну маршрутів.

Відносили Індії та РФ

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни РФ проти України Індія стала ключовим покупцем нафти з Росії.

А останніми тижнями індійські нафтопереробні заводи скорочували закупівлі російської нафти через тиск США. Це змушувало Росію активніше шукати покупців у Китаї.

Втім, війна на Близькому Сході та фактичне закриття Ормузької протоки підвищують ризик дефіциту нафти на ринку. На цьому тлі індійські переробники, ймовірно, знову почали звертатися до російських постачань.

