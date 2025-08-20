Індія відновила закупівлі російської нафти попри тиск США, - Bloomberg

Що передувало

Раніше повідомлялось, що індійські нафтопереробні заводи терміново припинили закупівлі російської нафти після запровадження США масштабних мит на індійські товари.

За даними джерел, компанії очікували вказівок від уряду після рішення США ввести додаткові 25% мита на індійські товари. Нові заходи були реакцією на безперервний імпорт російської нафти.

У МЗС Індії відразу почали виправдовувати необхідність купівлі російської нафти, пояснюючи це внутрішніми потребами країни та енергетичною безпекою.