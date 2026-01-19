Індія відмовляється від російської нафти та розглядає закупівлі у Венесуели, - Reuters

Відмова від російської нафти через санкції

За словами топменеджера, компанія суворо дотримується всіх запроваджених обмежень і наразі не імпортує нафту з Росії.

"Ми суворо дотримуємося всіх введених санкцій і на даний момент не імпортуємо російську нафту. У найближчій перспективі ми не очікуємо жодних перебоїв у нашому експорті готової продукції", - заявив Кумар.

Венесуела - серед можливих альтернатив

Mangalore Refinery розглядає можливість закупівлі венесуельської нафти у разі сприятливих комерційних умов.

За словами фіндиректора, рішення залежатиме від вартості фрахту та загальної економічної доцільності постачань.

Потужності компанії та поточні поставки

Компанія володіє нафтопереробним заводом потужністю 500 тисяч барелів на добу, розташованим у південному штаті Карнатака.

Наразі Mangalore Refinery покриває свої потреби у нафті за рахунок закупівель на Близькому Сході, а також спотових контрактів на світовому ринку.

Інші індійські НПЗ також дивляться у бік Венесуели

Mangalore - не єдина індійська компанія, яка розглядає венесуельську нафту як альтернативу російській.

Серед потенційних покупців також: