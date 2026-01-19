Індія відмовляється від російської нафти та розглядає закупівлі у Венесуели, - Reuters

Державна нафтопереробна компанія Індії Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd вивчає можливість закупівлі венесуельської нафти після припинення імпорту російської сировини через західні санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар фінансового директора компанії Девендра Кумар Reuters.
За словами топменеджера, компанія суворо дотримується всіх запроваджених обмежень і наразі не імпортує нафту з Росії.
"Ми суворо дотримуємося всіх введених санкцій і на даний момент не імпортуємо російську нафту. У найближчій перспективі ми не очікуємо жодних перебоїв у нашому експорті готової продукції", - заявив Кумар.
Mangalore Refinery розглядає можливість закупівлі венесуельської нафти у разі сприятливих комерційних умов.
За словами фіндиректора, рішення залежатиме від вартості фрахту та загальної економічної доцільності постачань.
Компанія володіє нафтопереробним заводом потужністю 500 тисяч барелів на добу, розташованим у південному штаті Карнатака.
Наразі Mangalore Refinery покриває свої потреби у нафті за рахунок закупівель на Близькому Сході, а також спотових контрактів на світовому ринку.
Mangalore - не єдина індійська компанія, яка розглядає венесуельську нафту як альтернативу російській.
Серед потенційних покупців також:
Нагадаємо, раніше індійські компанії заявили про те, що вони готові купувати нафту у Венесуели в разі, якщо США нададуть відповідний дозвіл.
Це відбувається на тлі того, як Індія різко скоротила імпорт російської нафти після санкцій США проти "Лукойла" і "Роснефти".
Також повідомлялось, що танкери, які перевозять російську нафту, масово накопичуються в морі. Одна з основних причин - втрата індійського ринку.