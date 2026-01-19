RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Индия отказывается от российской нефти и рассматривает закупки у Венесуэлы, - Reuters

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd изучает возможность закупки венесуэльской нефти после прекращения импорта российского сырья из-за западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий финансового директора компании Девендра Кумар Reuters.

Отказ от российской нефти из-за санкций

По словам топ-менеджера, компания строго придерживается всех введенных ограничений и пока не импортирует нефть из России.

"Мы строго придерживаемся всех введенных санкций и на данный момент не импортируем российскую нефть. В ближайшей перспективе мы не ожидаем никаких перебоев в нашем экспорте готовой продукции", - заявил Кумар.

Венесуэла - среди возможных альтернатив

Mangalore Refinery рассматривает возможность закупки венесуэльской нефти в случае благоприятных коммерческих условий.

По словам финдиректора, решение будет зависеть от стоимости фрахта и общей экономической целесообразности поставок.

Мощности компании и текущие поставки

Компания владеет нефтеперерабатывающим заводом мощностью 500 тысяч баррелей в сутки, расположенным в южном штате Карнатака.

Сейчас Mangalore Refinery покрывает свои потребности в нефти за счет закупок на Ближнем Востоке, а также спотовых контрактов на мировом рынке.

Другие индийские НПЗ также смотрят в сторону Венесуэлы

Mangalore - не единственная индийская компания, которая рассматривает венесуэльскую нефть как альтернативу российской.

Среди потенциальных покупателей также:

  • Reliance Industries Ltd
  • Indian Oil Corp
  • Hindustan Petroleum Corp

 

Что предшествовало

Напомним, ранее индийские компании заявили о том, что они готовы покупать нефть у Венесуэлы в случае, если США предоставят соответствующее разрешение.

Это происходит на фоне того, как Индия резко сократила импорт российской нефти после санкций США против "Лукойла" и "Роснефти".

Также сообщалось, что танкеры, которые перевозят российскую нефть, массово накапливаются в море. Одна из основных причин - потеря индийского рынка.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИндияВенесуэллаСоединенные Штаты АмерикиНАФТА