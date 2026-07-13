Індія відмовилася від швидкої торгової угоди зі США, — Reuters

Нью-Делі відхилив пропозицію Вашингтона про термінове укладання торгової угоди. Індійська влада готова чекати на більш перспективні умови на тлі зміцнення власних позицій на світовому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Жорсткі умови Вашингтону

Під час недавніх контактів у Нью-Делі сторонам не вдалося затвердити тимчасовий економічний пакт. Індійська сторона відмовилася від підписання через відсутність гарантій США.

Делі вимагав тарифних преференцій порівняно з КНР та захисту від запровадження нових американських мит у майбутньому.

"Наша позиція чітка — ми не маємо наміру поспішати з угодою, яка укладена не на вигідних умовах, або йти на компроміси щодо червоних ліній, таких як поступка територіями у сільському господарстві", — заявило урядове джерело.

Вашингтон розраховував на поступки, адже адміністрація Дональда Трампа готує нові тарифи (до 12,5% для низки країн). США звинувачують Делі у надмірних промислових потужностях та недостатньому контролі за використанням примусової праці. Американська сторона вважає, що преференції потрібно заслужити на зустрічні кроки.

Гра на випередження

"Адміністрація Трампа продовжує продуктивно взаємодіяти з індійськими чиновниками для завершення історичної торгової угоди, яка ставить американців та Америку на перше місце", - повідомив представник Білого дому Куш Десаї.

При цьому американські чиновники називають переговорний процес із Делі повільним та надмірно бюрократизованим.

Економічний щит Моді

Позиції прем'єр-міністра Нарендри Моді зміцнилися завдяки зростанню експорту на 15% у другому кварталі та диверсифікації зв'язків.

Активізувалася торгівля з Перською затокою, набирає чинності угоду про вільну торгівлю з Британією, на черзі договір із ЄС.

Зниження цін на нафту покращило фінансові показники країни. Goldman Sachs підвищив прогноз зростання економіки Індії на 2026 рік до 6,8%.

"Індійські переговорники отримали певний вплив на переговори з огляду на сильну економіку Індії, ініціативи з диверсифікації з іншими партнерами та її стратегічне становище у світі", - зазначила експерт Венді Катлер.

Ризик чи розрахунок?

Делі також враховує внутрішні юридичні суперечки у США: демократи заперечують тарифи Трампа в судах. Напередодні місцевих виборів партія Моді захищає аграріїв та малий бізнес.

"Індія усвідомлює, що відкладення - або навіть відмова - від поспішної угоди може бути більш розумною, ніж брати на себе зобов'язання, вартість яких може значно перевищити будь-яке тимчасове зниження тарифів", - наголосив аналітик Аджай Шрівастава.