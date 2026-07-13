Індія відмовилася від швидкої торгової угоди зі США, — Reuters
Нью-Делі відхилив пропозицію Вашингтона про термінове укладання торгової угоди. Індійська влада готова чекати на більш перспективні умови на тлі зміцнення власних позицій на світовому ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
Жорсткі умови Вашингтону
Під час недавніх контактів у Нью-Делі сторонам не вдалося затвердити тимчасовий економічний пакт. Індійська сторона відмовилася від підписання через відсутність гарантій США.
Делі вимагав тарифних преференцій порівняно з КНР та захисту від запровадження нових американських мит у майбутньому.
"Наша позиція чітка — ми не маємо наміру поспішати з угодою, яка укладена не на вигідних умовах, або йти на компроміси щодо червоних ліній, таких як поступка територіями у сільському господарстві", — заявило урядове джерело.
Вашингтон розраховував на поступки, адже адміністрація Дональда Трампа готує нові тарифи (до 12,5% для низки країн). США звинувачують Делі у надмірних промислових потужностях та недостатньому контролі за використанням примусової праці. Американська сторона вважає, що преференції потрібно заслужити на зустрічні кроки.
Гра на випередження
"Адміністрація Трампа продовжує продуктивно взаємодіяти з індійськими чиновниками для завершення історичної торгової угоди, яка ставить американців та Америку на перше місце", - повідомив представник Білого дому Куш Десаї.
При цьому американські чиновники називають переговорний процес із Делі повільним та надмірно бюрократизованим.
Економічний щит Моді
Позиції прем'єр-міністра Нарендри Моді зміцнилися завдяки зростанню експорту на 15% у другому кварталі та диверсифікації зв'язків.
Активізувалася торгівля з Перською затокою, набирає чинності угоду про вільну торгівлю з Британією, на черзі договір із ЄС.
Зниження цін на нафту покращило фінансові показники країни. Goldman Sachs підвищив прогноз зростання економіки Індії на 2026 рік до 6,8%.
"Індійські переговорники отримали певний вплив на переговори з огляду на сильну економіку Індії, ініціативи з диверсифікації з іншими партнерами та її стратегічне становище у світі", - зазначила експерт Венді Катлер.
Ризик чи розрахунок?
Делі також враховує внутрішні юридичні суперечки у США: демократи заперечують тарифи Трампа в судах. Напередодні місцевих виборів партія Моді захищає аграріїв та малий бізнес.
"Індія усвідомлює, що відкладення - або навіть відмова - від поспішної угоди може бути більш розумною, ніж брати на себе зобов'язання, вартість яких може значно перевищити будь-яке тимчасове зниження тарифів", - наголосив аналітик Аджай Шрівастава.
Нагадуємо, що раніше Індія відмовилася від закупівель російського зрідженого природного газу, що підпадає під американські санкції, попри дефіцит палива, що виник, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. За даними ЗМІ, індійські компанії вирішили не набувати таких партій ЗПГ, щоб уникнути можливих обмежувальних заходів з боку США.