Индия отказалась от быстрой торговой сделки с США, — Reuters

Нью-Дели отклонил предложение Вашингтона о срочном заключении торгового соглашения. Индийские власти готовы ждать более перспективных условий на фоне укрепления собственных позиций на мировом рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Жесткие условия Вашингтона

В ходе недавних контактов в Нью-Дели сторонам не удалось утвердить временный экономический пакт. Индийская сторона отказалась от подписания из-за отсутствия гарантий со стороны США.

Дели требовал тарифных преференций по сравнению с КНР и защиты от введения новых американских пошлин в будущем.

"Наша позиция четкая — мы не намерены спешить со сделкой, которая заключена не на выгодных условиях, или идти на компромиссы по красным линиям, таким как уступка территориями в сельском хозяйстве", — заявил правительственный источник.

Вашингтон рассчитывал на уступки, так как администрация Дональда Трампа готовит новые тарифы (до 12,5% для ряда стран). США обвиняют Дели в избыточных промышленных мощностях и недостаточном контроле за использованием принудительного труда. Американская сторона считает, что преференции нужно заслужить встречными шагами.

Игра на опережение

"Администрация Трампа продолжает продуктивно взаимодействовать с индийскими чиновниками для завершения исторической торговой сделки, которая ставит американцев и Америку на первое место", — сообщил представитель Белого дома Куш Десаи.

При этом американские чиновники называют переговорный процесс с Дели медленным и излишне бюрократизированным.

Экономический щит Моди

Позиции премьер-министра Нарендры Моди укрепились благодаря росту экспорта на 15% во втором квартале и диверсификации связей.

Активизировалась торговля с Персидским заливом, вступает в силу соглашение о свободной торговле с Британией, на очереди договор с ЕС.

Снижение цен на нефть улучшило финансовые показатели страны. Goldman Sachs повысил прогноз роста экономики Индии на 2026 год до 6,8%.

"Индийские переговорщики получили определенное влияние на переговорах, учитывая сильную экономику Индии, инициативы по диверсификации с другими партнерами и ее стратегическое положение в мире", — отметила эксперт Венди Катлер.

Риск или расчет?

Дели также учитывает внутренние юридические споры в США: демократы оспаривают тарифы Трампа в судах. Накануне местных выборов партия Моди защищает аграриев и малый бизнес.

"Индия осознает, что откладывание — или даже отказ — от поспешной сделки может быть более разумным, чем брать на себя обязательства, стоимость которых может значительно превысить любое временное снижение тарифов", — подчеркнул аналитик Аджай Шривастава.